Ecco la droga che ha ucciso la ragazza di 16 anni
Una ragazza di 16 anni è morta probabilmente per una dose di droga. L'Mda, una sostanza derivata dall'Mdma nota come ecstasy, si trova ormai ovunque a Parma. La polizia ha scoperto che questa droga circola in tutti i quartieri della città, rendendo più difficile proteggere i giovani. La vicenda riaccende il problema della diffusione di droghe illegali tra i più giovani.
Come ormai tutte le tipologie di droghe, comprese quelle immesse nelle piazze di spaccio più di recente come il fentanyl, anche l'Mda - un derivato dell'Mdma - nota come ecstasy - si trova facilmente a Parma, praticamente in tutti i quartieri della città. E' stata proprio questa anfetamina a.🔗 Leggi su Parmatoday.it
