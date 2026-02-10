È della mandellese Linda il migliore brano inedito al Firenze Festival

Linda Spandri, la cantante di Mandello, si aggiudica il primo premio al Firenze Festival con il suo brano inedito, “Il commerciante di favole”. La sua canzone ha conquistato la giuria tra tanti concorrenti, portando a casa il riconoscimento più ambito. La giovane artista, che già si fa conoscere nel panorama musicale italiano, ha dimostrato ancora una volta il suo talento con questa composizione originale.

La poliedrica artista Spandri si aggiudica il primi premio al concorso nazionale con "Il commerciante di favole", una canzone intimista piano, voce e armonica: "Sto scoprendo il mio lato più cantautoriale" Si intitola Il commerciante di favole il brano valso il primo premio a un concorso nazionale alla poliedrica artista Linda Spandri. La musicista e scrittrice mandellese ha festeggiato la vittoria al Firenze Festival organizzato dall'Associazione Centro Incontri Aps in collaborazione con il compositore Luca Bechelli al Teatro Lumiere. Sua la migliore canzone inedita, una composizione delicata e intimista che la stessa autrice racconta così: “Si tratta di un brano nato l'estate scorsa dalla sera alla mattina.🔗 Leggi su Leccotoday.it

A Firenze nasce il Festival della Gratitudine, un'occasione per esprimere riconoscenza e rafforzare i legami.

