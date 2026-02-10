Dybala-Napoli folle idea in casa azzurra | i dettagli del contratto | CM

Il Napoli ha fatto una proposta sorprendente per Paulo Dybala. I club stanno negoziando e i dettagli dell’accordo sono ancora da definire, ma l’attaccante argentino sembra molto vicino a vestire la maglia azzurra. I tifosi aspettano con trepidazione novità ufficiali.

Grandissima sorpresa per quel che concerne il futuro di Paulo Dybala: l’ultima idea si chiama Napoli, ecco tutti i dettagli. Nemmeno contro il Cagliari è sceso in campo a causa di un nuovo fastidio al ginocchio, ma adesso Paulo Dybala è al lavoro per tornare disponibile nella super sfida con il Napoli, in programma domenica 15 febbraio. La posta in palio è troppo alta e l’argentino vuole esserci a tutti i costi: in casa Roma cresce l’ottimismo sul suo recupero, ma se ne saprà di più nei prossimi giorni. Dybala – Calciomercato.it Le strade di Dybala e del Napoli, però, potrebbero nuovamente incrociarsi in estate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dybala-Napoli, folle idea in casa azzurra: i dettagli del contratto | CM Approfondimenti su Dybala Napoli Futuro Buongiorno, svolta a sorpresa in casa azzurra | CM Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Napoli, sta attraversando un momento di difficoltà in questa stagione. Calcio Napoli, pronto un nuovo contratto per Vergara: i dettagli Il Calcio Napoli sta lavorando a un nuovo contratto per Antonio Vergara. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Dybala Napoli Sprint Dybala, ha accorciato i tempi per la Roma: Napoli avvisatoROMA - La promessa l’aveva fatta in punta di piedi, quasi sussurrata ai compagni nello spogliatoio di Trigoria quando dieci giorni fa ha soffiato sulla candelina nella torta alla frutta per il suo ... corrieredellosport.it Sassuolo sconfitto, un gol di Dybala riporta la Roma in testa col NapoliDybala torna al gol in campionato dopo otto mesi e riporta la Roma in testa alla classifica. A Reggio Emilia Gasperini non risolve il problema della sterilità degli attaccanti ma ritrova l’estro ... rainews.it #Trigoria: diffidati ok, Dybala guida i recuperi verso Napoli Robinio Vaz presto in gruppo, anche la Joya conta di poter giocare al Maradona. Domani pomeriggio la ripresa" ( Simone Valdarchi ) IL ROMANISTA Diffidati con noi. Lo canta la Sud, lo pensa Gasper - facebook.com facebook Ghilardi to replace Hermoso vs Cagliari, Dybala awaits Napoli x.com

