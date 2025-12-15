Senzatetto derubato per le strade di Milano da due ragazzini minorenni

Due minorenni hanno derubato un senzatetto nelle strade di Milano, sottraendogli la borsa con denaro e effetti personali. L'episodio si è verificato nel cuore della notte, lasciando la vittima in uno stato di vulnerabilità. L'evento evidenzia le problematiche legate alla sicurezza e alla tutela delle persone senza fissa dimora in città.

Gli hanno rubato la borsa con i soldi e i suoi effetti personali, poi sono scappati nel buio della notte. Non sono andati lontano, dopo pochi minuti sono stati bloccati. E per loro sono scattate le manette.Sono stati arrestati dalla polizia i due ragazzini di 16 anni - entrambi italiani, uno già.

