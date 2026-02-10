Due dei tuoi brand preferiti si sono uniti per creare la scarpa invernale definitiva

Due marchi noti hanno deciso di collaborare e hanno lanciato una nuova scarpa invernale. Se fino a qualche tempo fa si vedevano solo gli stessi modelli di stivali, ora ci sono novità in arrivo. Le nuove scarpe promettono di essere comode e adatte alle giornate fredde. La collezione è già disponibile nei negozi e online, e sembra che molti clienti siano curiosi di provarle.

Se ultimamente avete l'impressione di vedere in giro sempre lo stesso modello di stivale invernale, avete ragione. Dalla suola spessa e dalla forma massiccia, gli stivali di Diemme sono diventati lo standard con cui molti marchi di footwear si devono confrontare per avventurarsi nel mondo delle scarpe invernali. Dal canto suo, il marchio italiano gode ormai di una fama mondiale, potendo vantare collaborazioni con una lunghissima lista di brand provenienti da qualsiasi angolo della moda. Beams, K-Way, White Mountaineering, Pas Normal Studios, Hiking Patrol e lo store svedese Très Bien, giusto per citarne un paio.

