Disney e OpenAI svolta storica | ora potremo creare video con i nostri personaggi preferiti

Disney e OpenAI hanno annunciato una collaborazione rivoluzionaria, segnando un punto di svolta nel settore dell'intrattenimento. Grazie a questo accordo, sarà possibile creare video con i personaggi Disney utilizzando tecnologie avanzate di intelligenza artificiale generativa, aprendo nuove prospettive per la produzione e l'intrattenimento digitale.

Disney e OpenAI hanno firmato un accordo storico che cambia radicalmente il rapporto tra Hollywood e l'intelligenza artificiale generativa. Per la prima volta, Disney concede ufficialmente l'uso dei propri personaggi a Sora, la piattaforma di video generativi di OpenAI, permettendo agli utenti di creare video e immagini con oltre 200 eroi, icone e ambienti del suo catalogo. L'intesa ha una durata triennale e include un investimento di 1 miliardo di dollari di Disney in OpenAI, oltre all'adozione delle sue tecnologie nei prodotti e nei servizi del gruppo, incluso Disney+. L'accordo esclude l'uso di volti e voci degli attori e stabilisce regole precise per un impiego responsabile dei contenuti.

