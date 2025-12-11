Disney e OpenAI svolta storica | ora potremo creare video con i nostri personaggi preferiti

Cinemaserietv.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disney e OpenAI hanno annunciato una collaborazione rivoluzionaria, segnando un punto di svolta nel settore dell'intrattenimento. Grazie a questo accordo, sarà possibile creare video con i personaggi Disney utilizzando tecnologie avanzate di intelligenza artificiale generativa, aprendo nuove prospettive per la produzione e l'intrattenimento digitale.

Disney e OpenAI hanno firmato un accordo storico che cambia radicalmente il rapporto tra Hollywood e l’intelligenza artificiale generativa. Per la prima volta, Disney concede ufficialmente l’uso dei propri personaggi a Sora, la piattaforma di video generativi di OpenAI, permettendo agli utenti di creare video e immagini con oltre 200 eroi, icone e ambienti del suo catalogo. L’intesa ha una durata triennale e include un investimento di 1 miliardo di dollari di Disney in OpenAI, oltre all’adozione delle sue tecnologie nei prodotti e nei servizi del gruppo, incluso Disney+. L’accordo esclude l’uso di volti e voci degli attori e stabilisce regole precise per un impiego responsabile dei contenuti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

disney e openai svolta storica ora potremo creare video con i nostri personaggi preferiti

© Cinemaserietv.it - Disney e OpenAI, svolta storica: ora potremo creare video con i nostri personaggi preferiti

disney openai svolta storicaDisney e OpenAI, accordo storico: i personaggi arrivano su Sora e l'IA sbarca su Disney+! - Arriva così, in un periodo in cui si discute di quanti soldi stia spendendo OpenAI per Sora 2, un annuncio storico inaspettato dai più: Disney e OpenAI hanno stretto una partnership che riguarda anche ... Riporta tech.everyeye.it

disney openai svolta storicaDisney, accordo con OpenAi: investito 1 miliardo - Accordo storico tra Disney e OpenAI: oltre 200 personaggi approdano su Sora per permettere ai fan di creare video e immagini generative ... Si legge su lascimmiapensa.com