Montella controlli serrati dei Carabinieri nel fine settimana
Nel fine settimana, i Carabinieri di Avellino hanno intensificato i controlli per contrastare le forme di illegalità più pericolose in Irpinia, in particolare l'uso di droghe e le infrazioni stradali. Un'azione decisa per garantire maggiore sicurezza e legalità sul territorio.
CONTROLLI DEL TERRITORIO - ESTATE SICURA. GIOVANE PUSHER ARRESTATO DAI CARABINIERI
