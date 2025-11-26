E Meloni si allontana dai Volenterosi

Lastampa.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La premier non appoggia le truppe sul terreno: «Trump parli subito con Putin per evitare che ci faccia perdere tempo». 🔗 Leggi su Lastampa.it

