Dongfeng sbarca ‘a casa loro’ | il nuovo Styling Design Center è a Monaco di Baviera
Dongfeng apre un nuovo centro di design a Monaco di Baviera. L’azienda cinese ha scelto questa città tedesca per rafforzare la presenza in Europa e sviluppare nuovi modelli di auto. L’inaugurazione è avvenuta il 29 gennaio 2026, con un evento che ha visto coinvolti manager e designer provenienti da diverse parti del mondo. Ora, il centro di Monaco diventa un punto di riferimento per la creatività e l’innovazione nel settore automobilistico.
Dongfeng Motor Corporation ha inaugurato un nuovo Styling Design Center a Monaco di Baviera, in Germania, il 29 gennaio 2026. Questa struttura, parte di una strategia più ampia che coinvolge sei sedi in Asia ed Europa, mira a rafforzare le capacità di progettazione del gruppo per i mercati internazionali, integrando team e tecnologie avanzate come intelligenza artificiale e realtà virtuale. L’iniziativa sottolinea l’importanza crescente del design e dell’esperienza utente, soprattutto nel settore dei veicoli elettrici e intelligenti. La scelta di Monaco di Baviera non è casuale. La città, e più in generale la regione della Baviera, rappresentano un polo cruciale per l’industria automobilistica e il design in Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu
