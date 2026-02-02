La Gea parte in sordina, poi accelera nel secondo tempo e conquista una vittoria sofferta ma meritata contro il Livorno. La squadra toscana si difende bene nei primi 45 minuti, ma alza il ritmo nel secondo, riuscendo a mettere in difficoltà gli avversari. Alla fine, il risultato premia la volontà e la determinazione della Gea, che sale a più sei sulle seconde in classifica.

La Gea si sveglia nel secondo tempo e conquista la vittoria contro la Chimenti Livorno che vale il ’più sei’ sulle seconde in classifica in Divisione 1. I grossetani di Silvio Andreozzi stendono i livornesi 76-67 dopo una sfida iniziata con un ritmo un po’ compassato. Il quintetto biancorosso, come era già successo all’andata, hanno sofferto la buona condizione dei padroni di casa, che si sono fermati dopo quattro vittorie di fila, ma a dire il vero sono anche partiti piano, pareggiando il primo quarto (con sei punti di Ignarra e Furi), ma i locali hanno fatto girare il punteggio dalla loro e nel secondo quarto si sono portati avanti anche di dodici lunghezze, prima di andare all’intervallo lungo sul +8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Gea parte piano e poi alza il ritmo. Vittoria sofferta ma meritata a Livorno

Approfondimenti su Gea Vittoria

Brando commenta la vittoria del Follonica Gavorrano contro il Cannara, definendo la gara anomala ma meritata.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Gea Vittoria

Argomenti discussi: La Gea parte piano e poi alza il ritmo. Vittoria sofferta ma meritata a Livorno; Chi gioca in Fiorentina-Como? Il Corr.sport: De Gea e altri 10; Napoli-Fiorentina 2-1 (Vergara 16', Gutierrez 49', Solomon 57'): gli azzurri tornano a vincere!; Giuseppe Commiso è al Franchi: fiori da capitan De Gea e abbracci con i tifosi.

Calha parte piano poi risolve la partita, Pio Esposito da rivedere. De Gea para tuttoSommer 6 - Poco impegnato, quasi niente, ma lucido al momento giusto. Akanji 7 - Partita dopo partita dimostra di essere uno dei migliori nell'uno contro uno, ha caratteristiche che fino a qualche ... sportmediaset.mediaset.it

Gara in crescendo contro il Carrara, quindicesima vittoria per i ragazzi della GeaGROSSETO – La Gea Basketball Grosseto parte piano, ma poi trova la strada giusta, contro il Basket Carrara Legends, per mettere in tasca la quindicesima vittoria stagionale in Divisione regionale 1. N ... msn.com

GEA OTTO ANNI,METICCIA,TAGLIA MEDIA,CANILE RIFUGIO DI GUBBIO(PG). Gea fa parte degli otto sfortunati arrivati in canile da molto tempo ,sono rimasti in 4,Gea E’una di quelle che non si fa notare ,e’lì nel box ,esce quando è il suo turno o un ora - facebook.com facebook