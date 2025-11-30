Dissesto idrogeologico finanziati altri interventi a Cumia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO MESSINESE. ANALISI DEL FENOMENO E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI. TUMMINELLO ‘RISORSE INGENTI PER FRONTEGGIARE LE MOLTEPLICI CRITICITA’ DELLA PROVINCIA DI MESSI - facebook.com Vai su Facebook

?Dissesto idrogeologico in Sicilia. Stato dell’arte e soluzioni tecnologiche ift.tt/ULcqBQS #evento #takethedate Vai su X

Dissesto idrogeologico, finanziata proposta dei Comuni di Maida, Pianopoli e Lamezia Terme per 4.500.000 euro - La competenza per le successive fasi di attuazione degli interventi cosi programmati è affidata, per legge, al Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico in Calabria. Lo riporta msn.com

Frane e strade a rischio, la Calabria investe: 1 milione e mezzo per la ‘Sila-mare’ - La Regione Calabria ha completato la programmazione dei fondi nazionali per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, distribuendo oltre 13 milioni su tutto il territorio ... Da quicosenza.it

Dissesto idrogeologico, Mancuso: ‘Fondi per Reggio, Catanzaro e Cosenza’ - Si è chiuso l’iter di finanziamento di 13,67 milioni di euro destinati alla Regione Calabria per il dissesto idrogeologico ... Riporta citynow.it