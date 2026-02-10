Discord introduce il face id verifica dell’età obbligatoria per sbloccare gli account

Discord ha annunciato di aver introdotto una verifica dell’età tramite riconoscimento facciale per proteggere i minori. Ora, per sbloccare gli account, gli utenti devono passare questa nuova procedura che, come già fatto da altre piattaforme come Roblox, mira a controllare l’età degli iscritti. La novità ha suscitato reazioni miste tra chi apprezza la maggiore sicurezza e chi si preoccupa per la privacy.

Discord introduce una nuova verifica dell'età tramite riconoscimento facciale per proteggere i minori online, una mossa che segue iniziative simili già adottate da altre piattaforme come Roblox. La piattaforma, popolare tra i videogiocatori, renderà operative queste misure a partire da marzo 2026, con l'obiettivo di creare un ambiente digitale più sicuro per gli adolescenti. Questo cambiamento arriva in un momento di crescente attenzione verso la sicurezza online dei più giovani. La piattaforma di messaggistica Discord, utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo, sta per introdurre modifiche significative per quanto riguarda la verifica dell'età dei suoi utenti.

