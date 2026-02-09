Discord restringe account entro un mese se non effettui verifica id o riconoscimento facciale

Discord ha annunciato che entro un mese gli utenti che non completano la verifica dell’identità o il riconoscimento facciale perderanno l’accesso al proprio account. La piattaforma ha introdotto questa novità in tutto il mondo, rendendo obbligatoria la verifica dell’età per tutti. Chi non si adegua rischia di essere bloccato e perdere così l’uso del proprio profilo, senza possibilità di recuperarlo facilmente.

questo aggiornamento globale di discord modifica drasticamente le regole di accesso agli account, imponendo una verifica dell'età obbligatoria per tutti gli utenti. l'approccio teen-by-default mira a limitare l'esperienza agli utenti non verificati e a introdurre restrizioni progressive a partire dal prossimo marzo, con l'obiettivo di tutelare i minori e di rendere l'uso della piattaforma più sicuro. verifica dell'età obbligatoria su discord: cosa cambia. l'azienda comunica una limitazione globale dell'accesso, attivata automaticamente per tutti gli account se non si procede alla conferma dell'età.

