disagi e pericoli anche per colonnata

Disagi e pericoli si fanno sentire anche a Colonnata, dove i residenti scendono in strada per protestare. Non sono solo i tir del marmo a creare problemi, ma anche le condizioni delle strade e il rischio di incidenti. La situazione sta diventando difficile per chi vive e lavora in zona.

CARRARA A protestare per le strade cratere non sono solo i tir del marmo, ma anche i residenti di Colonnata. E così una delegazione di paesani si è unita alla protesta alla pesa di Miseglia. In particolare, percorrendo il tratto in prossimità del Belvedere di Bedizzano, è stata segnalata la presenza di una muraglia che occupa parte della carreggiata in corrispondenza di una curva - spiega Nella Troiani a nome dei residenti di Colonnata -. Una situazione che crea disagi e potenziali pericoli, poiché gli automobilisti possono trovarsi improvvisamente faccia a faccia con un camion in senso opposto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

