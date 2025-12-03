Diretta gol Coppa Italia LIVE | Inter Venezia 0-0 inizia la sfida!

Diretta gol Coppa Italia: segui sintesi, tabellino e cronaca live degli ottavi di finale. Alle 15 Atalanta Genoa, a seguire Napoli Cagliari alle 18 e Inter Venezia alle 21 Scende in campo nel day-2 degli ottavi di finale di Coppa Italia, con tre incontri distribuiti lungo l'intera giornata odierna. Dopo il passaggio del turno della .

Cagliari Rossoblù in scena al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: segui la diretta testuale del match

COPPA ITALIA I In campo Juventus-Udinese DIRETTA e FOTO Match valido per gli ottavi di finale a eliminazione diretta della competizione

Napoli-Cagliari 10-9 ai rigori, risultato finale della partita di Coppa Italia: Azzurri ai quarti, gli highlights - Cagliari degli ottavi di finale di Coppa Italia finisce col risultato di 10-

Coppa Italia, il Napoli elimina il Cagliari ai rigori: decisivo l'errore di Luvumbo, Conte ai quarti - Tutto pronto per il debutto degli azzurri nella competizione: chi vince sfida la vincente tra Fiorentina e Como ai quarti di finale.

Coppa Italia, Atalanta e Napoli ai quarti. Ora Inter-Venezia - La Dea si impone sul Genoa grazie alle reti di Djimsiti, de Roon, Pasalic e Ahanor, e supera gli ottavi.

RISULTATI COPPA ITALIA/ Diretta gol live score ottavi: il Napoli vince ai rigori! (oggi 3 dicembre 2025) - Risultati Coppa Italia: per gli ottavi di finale si giocano oggi Atalanta Genoa, Napoli Cagliari e Inter Venezia, sempre in gara secca.

Benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Cagliari, gara che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia! 17:30 - Cagliari: azioni principali, statistiche e marcatori del match.

Inter-Venezia, il risultato in diretta LIVE - Dopo il successo di Pisa e il secondo posto in classifica, l'Inter si rituffa in Coppa Italia e agli ottavi di finale affronta a San Siro il Venezia.