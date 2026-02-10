Dieci anni fa il primo cinguettio dell’universo L’Italia prova ad ascoltare il Big Bang

Roma prova ad ascoltare il primo “cinguettio” dell’universo, esattamente dieci anni fa. Sembrava un suono, ma in realtà era molto di più. I fisici lo hanno chiamato così, un breve, netto, inconfondibile segnale che ha segnato l’inizio di una nuova sfida per l’Italia: cercare di ascoltare il Big Bang. Ora, a dieci anni di distanza, gli scienziati continuano a studiare quel rumore proveniente dall’universo, sperando di capire meglio le origini del nostro universo.

Roma, 10 febbraio 2026 – Sembrava un suono, ma era molto di più. Un “cinguettio”, lo definirono i fisici: breve, netto, inconfondibile. L’ 11 febbraio 2016, dieci anni fa, quell’eco minuscolo, generato dalla fusione di due buchi neri a miliardi di anni luce dalla Terra, cambiò per sempre il nostro modo di guardare il cosmo. Era la prima onda gravitazionale mai osservata. E con lei si apriva una nuova finestra sull’universo. Oggi, a dieci anni da quella scoperta, l’Italia guarda a quel traguardo con una nuova ambizione: spingersi ancora più indietro nel tempo, fino a sfiorare l’origine dell’universo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L’origine della materia oscura e il suo ruolo nell’illuminare l’universo circa 13 miliardi di anni fa sono ancora misteri affascinanti.

