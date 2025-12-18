Capello | Juve se batti la Roma torni a lottare per lo scudetto Spalletti? Fa il filosofo prima del Bologna era da 6

Fabio Capello sottolinea l'importanza della sfida contro la Roma per la Juventus, evidenziando come una vittoria possa riaccendere le speranze di lotta scudetto. Il tecnico analizza anche il momento di Spalletti, definendolo un pensatore, mentre il suo giudizio sulla Roma prima dell'ultimo incontro rimane critico. La partita si presenta come un crocevia fondamentale per il futuro bianconero e il cammino in campionato.

Capello: «Juve, se batti la Roma torni a lottare per lo scudetto. Spalletti? Prima del Bologna era da 6-. Troppo prolisso ma ha buone idee». Le dichiarazioni. Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Roma, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista dello scontro diretto dello Stadium. JUVE ROMA – « Tanto la Juventus a Bologna quanto la Roma contro il Como mi hanno impressionato per intensità, ritmo, pressing e ripartenze. Sono stati lampi o è la normalità? La sfida di Torino ci aiuterà a capire: sarà un esame di continuità per tutte e due le squadre e arriva al momento giusto, in una settimana senza impegni europei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

