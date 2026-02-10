Delivery Confesercenti | Una situazione non più sostenibile

La protesta dei rider continua a crescere. Secondo Confesercenti, il lavoro dei corrieri è diventato insostenibile. Le consegne aumentano, ma le condizioni dei lavoratori restano difficili. Le aziende di ristorazione puntano molto sui servizi di consegna, ma i rider chiedono regole più chiare e un trattamento più giusto. La situazione rischia di esplodere se non si interviene presto.

Il lavoro dei rider, così come vengono chiamati i lavoratori addetti alla consegna dei pasti, è un servizio sempre più utilizzato dalle piccole e medie imprese della ristorazione italiana.«È un servizio in forte espansione, che porta con sé anche forti criticità sia per i lavoratori che vi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Delivery Confesercenti

Gattuso ha avvertito la squadra: la qualificazione ai Mondiali è ormai decisiva.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Delivery Confesercenti

La situazione insostenbile dei rider, Confesercenti Giungla di contratti e troppe vessazioniSulla situazione dei rider e le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto una delle più note società che gestisce il servizio di consegne di cibo a ... piacenzasera.it

Confesercenti, da vicenda Askatasuna danni al commercio prima di NataleLa Confesercenti di Torino sottolinea i danni al commercio provocati dallo sgombero del centro sociale Askatasuna proprio nei giorni prima del Natale. E' una situazione gravissima - afferma ... ansa.it