Daspo ammonimenti e fogli di via Record a gennaio | 104 provvedimenti

A gennaio, le forze dell’ordine hanno emesso un record di 104 provvedimenti tra Daspo, ammonimenti e fogli di via. La questura ha intensificato i controlli per prevenire reati e bloccare recidive, ottenendo risultati concreti e immediati. La strategia sembra funzionare, con misure che colpiscono subito chi crea problemi in città.

SICUREZZA. L’attività della questura nella prevenzione dei reati e nel contrasto alle recidive. «Misure molto efficaci». Tra i destinatari anche una donna che non pagava mai al ristorante. Tra i sette destinatari dei cosiddetti «Daspo Willy» – dal nome di Willy Monteiro Duarte, il ventunenne ucciso nel settembre del 2020 vicino Roma durante un pestaggio mentre difendeva un amico – emessi dal questore Vincenzo Nicolì nel mese di gennaio c’è anche una donna che era solita pranzare in bar e ristoranti per poi allontanarsi senza pagare il conto. Ora non potrà più non solo entrare, ma nemmeno avvicinarsi a pubblici esercizi della Bergamasca, pena la reclusione da uno a tre anni e una multa da diecimila a ventiquattro mila euro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Recentemente, a Como, il questore Marco Calì ha emesso due ammonimenti e un daspo urbano nel centro città.

