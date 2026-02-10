Danni durante le manifestazioni Grandi FdI | Comune si costituisca parte civile contro i vandalismi

Durante il consiglio comunale di Ravenna, Fratelli d’Italia ha presentato un ordine del giorno per far sì che il Comune si costituisca automaticamente parte civile contro i vandali. L’obiettivo è proteggere i cittadini e i loro beni, evitando che siano sempre loro a pagare i danni causati da pochi irresponsabili. La proposta mira a rendere più semplice e immediata la risposta alle azioni vandaliche durante le manifestazioni.

"Diciamo basta al fatto che i cittadini paghino i danni causati da pochi irresponsabili". È questo il senso dell'ordine del giorno presentato in Consiglio comunale da Fratelli d'Italia che chiede alla Giunta di prevedere la costituzione automatica del Comune di Ravenna come parte civile nei.

