Danni durante le manifestazioni Grandi FdI | Comune si costituisca parte civile contro i vandalismi
Durante il consiglio comunale di Ravenna, Fratelli d’Italia ha presentato un ordine del giorno per far sì che il Comune si costituisca automaticamente parte civile contro i vandali. L’obiettivo è proteggere i cittadini e i loro beni, evitando che siano sempre loro a pagare i danni causati da pochi irresponsabili. La proposta mira a rendere più semplice e immediata la risposta alle azioni vandaliche durante le manifestazioni.
"Diciamo basta al fatto che i cittadini paghino i danni causati da pochi irresponsabili". È questo il senso dell'ordine del giorno presentato in Consiglio comunale da Fratelli d'Italia che chiede alla Giunta di prevedere la costituzione automatica del Comune di Ravenna come parte civile nei.
Dirigente comunale rinviato a giudizio: "Il Comune di Vasto si costituisca parte civile"
Depuratore di Ravagnese, La Strada con Pazzano: "Il Comune si costituisca parte civile"
Alla luce del sequestro del depuratore di Ravagnese, La Strada e Saverio Pazzano chiedono che il Comune di Reggio Calabria si costituisca parte civile nell’inchiesta sulla gestione degli impianti di depurazione.
