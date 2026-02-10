Da Napoli a Hollywood, Daniela De Vita si racconta tra radici e sogni. L’attrice, nota per il suo ruolo a “Un posto al sole”, ha deciso di passare dal piccolo schermo al cinema. In un’intervista, parla di come sia partita da zero, affrontando solitudine e difficoltà, ma senza mai perdere la determinazione. La sua storia dimostra che con il coraggio e tanta voglia di farcela, si può costruire una vita nuova, anche partendo da niente.

Ci sono persone che nascono con una base solida: affetti stabili, supporto economico, reti di contatto. E poi ci sono quelle che, come Daniela De Vita, devono inventarsi tutto da capo. Anzi, da sotto zero, come dice lei. Senza scorciatoie, senza garanzie. Solo con un desiderio feroce e una fiducia che, pur vacillando a volte, non si è mai spenta del tutto. Daniela De Vita, la Stella di Un posto al sole, non si racconta con l’ambizione di risultare esemplare, ma con il bisogno di dire la verità: quella di una bambina cresciuta in un contesto fragile, che ha cercato di colmare i vuoti scrivendo lettere, salendo sul palco, cercando uno sguardo che la vedesse davvero. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Daniela De Vita, da 'Un posto al sole' al cinema: “Partire da sotto zero ma con il coraggio dei sogni”

Approfondimenti su Daniela De Vita

Daniela De Vita si è unita al cast di Un Posto al Sole pochi mesi fa, portando con sé una nuova prospettiva sulla Napoli meno rassicurante.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon

Ultime notizie su Daniela De Vita

Argomenti discussi: Daniela De Vita, non solo Stella di Un posto al Sole; Daniela Morozzi e Andrea Kaemmerle in scena al Teatro Puccini con La fiaba dell’amore lento – ASCOLTA; Daniela Alampi tra medicina e scrittura. Anche per strada cerco storie. Il gender gap nella salute? Ai vertici è ancora fortissimo; Il fantasma evaporato di Chiara Rosso. Recensione di Daniela Federici.

Daniela De Vita, non solo Stella di Un posto al SoleIntervista all'attrice Daniela De Vita, oltre la sua Stella di Un posto al Sole: esperienze, identità e progetti di un’attrice napoletana ... lagazzettadellospettacolo.it

Intervista a Daniela De Vita: 'Stella pronta ad affrontare qualsiasi sfida'Daniela De Vita è una delle new entry della soap opera Un Posto Al Sole, il cui personaggio di Stella ha scosso gli animi e sta particolarmente appassionando i telespettatori. L'attrice, nel corso ... it.blastingnews.com

"Ogni stagione della vita schiude nuove emozioni. Questo il filo conduttore del prossimo concerto del Conservatorio di Cosenza, che la pianista Tatiana Malguina e la flautista Daniela Troiani terranno mercoledì 11 febbraio alle 20,30, nell’Aula Magna del Con facebook