Dalle parole di Goggia alla caduta di Vonn, lo sci alpino si rivela uno sport dove la neve fa la differenza. Le condizioni della pista influenzano ogni gara, e le variabili sono tante. In questi giorni, atleti e allenatori guardano con attenzione alle temperature e alla qualità della neve, consapevoli che un dettaglio può cambiare l’esito di una corsa. La neve, insomma, non è mai solo un elemento di scena, ma un vero e proprio protagonista delle competizioni.

Le variabili, nelle gare di sci alpino, sono numerosissime e cambiano in modo significativo da una disciplina all’altra. Lo ha sottolineato anche Sofia Goggia in conferenza stampa a proposito della caduta di Lindsey Vonn. Ecco quanto incidono le condizioni della neve nelle prestazioni degli atleti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dalle parole di Goggia alla caduta di Vonn: ma quanto incidono le condizioni della neve nello sci?

Durante la discesa di sci, Lindsey Vonn è caduta bruscamente e ha lasciato il tracciato in barella.

Una caduta forte durante la discesa di sci ha coinvolto Lindsay Vonn, che è caduta bruscamente e ha suscitato spavento tra il pubblico.

