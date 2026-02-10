La 19ª giornata di Serie A ha regalato sorprese e momenti da ricordare. Venezia ha ottenuto un risultato inaspettato, mentre Hubb ha battuto un record importante. Tra i tanti protagonisti, spiccano gli italiani in campo e il consueto quintetto ideale. Un weekend intenso, con partite che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Il 19° turno di campionato metteva una di fronte all'altra le prime due della classe, che nella scorsa stagione si sono giocate la finale scudetto. Il verdetto del campo è stato netto, con un'altra vittoria della Virtus, che si è imposta con autorità a Brescia e l'ha agganciata in vetta a quota 30, prendendosi il doppio confronto stagionale. Ne approfittano Milano, che suda a Treviso ma torna a sorridere dopo due sconfitte consecutive, e Venezia, corsara a Napoli: Olimpia e Reyer proseguono a braccetto a -4 dalla coppia di testa. Il miglior Hubb dell'anno si prende i riflettori con 37 punti, consentendo a Tortona di prendersi lo scontro diretto per il quinto posto con Trieste, mentre Trento e Udine vincono ancora e mantengono le proprie posizioni; fa lo stesso anche Cremona, mentre nella parte bassa della classifica Treviso e Cantù rimangono distanziate, rispettivamente a 6 e 4 punti, dal gruppetto di coda: vediamo dunque il meglio di questa quarta giornata di ritorno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal successo "diverso" di Venezia al record di Hubb: il meglio della 19ª giornata di A

Approfondimenti su Venezia Hubb

Nella 10ª giornata di Serie A, Udine e Varese si distinguono grazie alla spinta del mercato, mentre Venezia accelera.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Venezia Hubb

Argomenti discussi: Nek: Costretto dal successo a cantare dopo la morte di un amico. La Laura della mia canzone non sa che è lei; Dal Salento alla Brianza (e ritorno): Al Nord ho imparato ad amare il cibo, oggi ho un ristorante di successo; Tre mesi di assedio. Il trauma collettivo di Minneapolis; Rimossa la pagina Instagram di Fabrizio Corona.

Dal successo diverso di Venezia al record di Hubb: il meglio della 19ª giornata di ALa prestazione da segnalare, la sorpresa della settimana e l'italiano sotto i riflettori, ma anche il quintetto ideale: tutto sul weekend di Serie A ... msn.com

Nella mente di Iride, ovvero il ritorno della politica industriale spazialeA Torino Argotec produce satelliti in serie per la costellazione finanziata dal governo. Una strategia di successo a cui ora manca un passaggio più politico: come trasformare un investimento pubblico ... ilfoglio.it

VITTORIA IN SCIOLTEZZA PER VENEZIA Nuova sconfitta interna per la Guerri Napoli Basket, prevedibile nell’esito ma decisamente meno nelle modalità. Venezia ritrova Horton e si gode un successo che certifica l’ottimo momento, in Europa e non solo. - facebook.com facebook