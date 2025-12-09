Udine e Varese la spinta dal mercato Venezia mette la sesta | il meglio della 10ª giornata
Nella 10ª giornata di Serie A, Udine e Varese si distinguono grazie alla spinta del mercato, mentre Venezia accelera. Tra prestazioni sorprendenti, talenti italiani e momenti da ricordare, il weekend si è rivelato ricco di emozioni. Ecco un approfondimento sui protagonisti, le sorprese e il quintetto ideale di questa intensa giornata.
La prestazione da segnalare, la sorpresa della settimana e l'italiano sotto i riflettori, ma anche il quintetto ideale: tutto sul weekend di Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
L'Apu Udine timbra il terzo successo in campionato, secondo consecutivo dopo l'exploit di Varese prima della pausa, in una partita per larga parte condotta e dove domina a rimbalz - facebook.com Vai su Facebook
Udine e Varese, la spinta dal mercato. Venezia mette la sesta: il meglio della 10ª giornata - La prestazione da segnalare, la sorpresa della settimana e l'italiano sotto i riflettori, ma anche il quintetto ideale: tutto sul weekend di Serie A ... Lo riporta msn.com