La storia di Dji l’azienda cinese che ha cannibalizzato il mercato mondiale dei droni

La compagnia cinese Dji domina il mercato mondiale dei droni. Tiene sotto controllo circa il 70% dei droni commerciali e quasi il 60% di tutto il settore dei velivoli senza pilota. La sua crescita rapida ha rivoluzionato il settore, lasciando poche alternative ai concorrenti. Ora si trova al centro di un vero e proprio monopolio che cambia le regole del gioco.

Controlla circa il 70% del mercato globale dei droni commerciali e quasi il 60% dell’intero settore dei velivoli senza pilota. La sua posizione è ancora più dominante nel comparto consumer, dove supera il 90% tra uso amatoriale e videografico. Ha inoltre cannibalizzato le vendite negli Stati Uniti: l’80% degli Uav in circolazione proviene dalle sue fabbriche. Quello della cinese Dji è ormai diventato un impero mondiale. L’azienda, acronimo di Da-Jiang Innovations, traducibile come “grande frontiera dell’innovazione”, e registrata ufficialmente come Sz Dji Technology Co, è stata fondata nel 2006. 🔗 Leggi su It.insideover.com

