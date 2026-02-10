Dal 14 febbraio Simone Tomassini torna con L’amore è un’altra cosa | una canzone che mette in discussione il racconto convenzionale dei sentimenti

Sabato 14 febbraio, in occasione di San Valentino, Simone Tomassini ha pubblicato il suo nuovo singolo “L’amore è un’altra cosa”. La canzone rompe gli schemi del racconto tradizionale dei sentimenti, mettendo in discussione le immagini classiche dell’amore. È il secondo capitolo del progetto “I dettagli”, che combina musica e scrittura in un racconto personale e coerente.

Sabato 14 febbraio, in occasione di San Valentino, esce “L’amore è un’altra cosa” ( Orangle Records ), il nuovo singolo di Simone Tomassini, secondo capitolo del progetto “I dettagli”, un lavoro che unisce musica e scrittura in un racconto esteso, personale e coerente. Dopo “ Se ci credo è colpa tua ”, brano che ha segnato l’inizio di una nuova fase artistica, Tomassini torna con una canzone che rilegge il tema dell’amore senza idealizzazioni. L’artista si allontana dall’idea romantica, spesso distante dalle complessità relazionali, per raccontare il sentimento che incontra la quotidianità: le distanze, i silenzi, le abitudini. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Dal 14 febbraio Simone Tomassini torna con “L’amore è un’altra cosa”: una canzone che mette in discussione il racconto convenzionale dei sentimenti Approfondimenti su Simone Tomassini Simone Tomassini torna con il singolo Se ci credo è colpa tua Su Netflix arriva «L’amore è cieco», il reality che mette alla prova i sentimenti al buio La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Simone Tomassini Argomenti discussi: Milano, Teatro Franco Parenti: I corpi che non avremo dal 03 al 14 febbraio; Simone Cristicchi porta al Teatro Nuovo Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli dal 10 al 15 febbraio 2026; Quando gareggia Deromedis? Date, orari, programma gare e dove vederlo; Carnevale 2026 - Il programma delle manifestazioni collaterali alla Sartiglia. La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 9 al 14 febbraio 2026: La morte di SarpEcco tutte le Anticipazioni delle Puntate de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5, in onda dal 9 al 14 febbraio 2026. Ecco tutte le trame dei nuovi imperdibili episodi in arrivo! comingsoon.it Per un pò di Simone Valentini con Alessandro Tedeschi al cinema dal 26 febbraioTwister Film e FilmClub Distribuzione Presentano PER UN PÓ Regia Simone Valentini Soggetto e Sceneggiatura Francesca Scanu, Andrea Zuliani, Niccolò ... romadailynews.it “L’AMORE È UN’ALTRA COSA”. Il mio nuovo singolo! Dal 14 febbraio su tutte le piattaforme digitali! #simonetomassini #idettagli #new #lamoreèunaltracosa facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.