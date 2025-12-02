Su Netflix arriva L’amore è cieco il reality che mette alla prova i sentimenti al buio

Laverita.info | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo reality di Netflix riunisce single che si conoscono senza vedersi, parlando attraverso cabine separate. Solo dopo dieci giorni al buio possono incontrarsi e capire se la sintonia nata dalle parole regge alla realtà. L'amore è cieco, sulla cui locandina campeggiano sorridenti Fabio Caressa e Benedetta Parodi, dovrebbe portare con sé un punto di domanda: qualcosa che lasci aperto agli interrogativi, al dubbio, all'idea che no, l'amore possa avere bisogno di vederci benissimo. Lo show, il cui titolo rievoca la saggezza (presunta) popolare, cerca di provare empiricamente la veridicità del detto. 🔗 Leggi su Laverita.info

su netflix arriva l8217amore 232 cieco il reality che mette alla prova i sentimenti al buio

© Laverita.info - Su Netflix arriva «L’amore è cieco», il reality che mette alla prova i sentimenti al buio

Altre letture consigliate

Netflix, arriva la ricerca con l'AI di OpenAI - Netflix sta testando una nuova funzione di ricerca basata sull'AI di OpenAI, per trovare contenuti in base al proprio umore. Scrive punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Netflix Arriva L8217amore 232