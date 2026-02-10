Dopo la nascita del secondo figlio, la relazione tra una donna e suo marito si è complicata. La neomamma spiega che da allora litigano spesso e i conflitti sono aumentati. La coppia sta cercando di capire come affrontare questa fase difficile, ma al momento la tensione resta alta.

Salve dottoressa, dopo la nascita del mio secondo figlio, il rapporto con mio marito è cambiato profondamente. Lui si è buttato ancora di più nel lavoro e io mi sento sola e arrabbiata. Non riusciamo più a comunicare senza litigare: non era successo alla nascita del primo, che non aveva generato nessuno scossone troppo difficile da superare. Non so davvero se questa sia una crisi passeggera (il bimbo ora 10 mesi) e non so se dovremmo chiedere aiuto. È comune che il secondo figlio mandi in tilt gli equilibri familiari? L'articolo “Da quando è nato il nostro secondo bimbo, io e mio marito litighiamo sempre. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Da quando è nato il nostro secondo bimbo, io e mio marito litighiamo sempre…”

