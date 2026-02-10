Da Milano a Caslino per festeggiare | trovato il responsabile dei rifiuti vicino al cestino pubblico multa da 160 euro

La polizia locale ha individuato il responsabile dell’abbandono di rifiuti vicino a un cestino pubblico a Caslino d’Erba. L’uomo è stato multato con una sanzione di 160 euro. L’intervento è arrivato dopo diverse segnalazioni e l’attenzione si è concentrata proprio sui comportamenti scorretti in zona.

Nel Comasco, e in particolare a Caslino d'Erba, l'abbandono dei rifiuti negli spazi pubblici è finito sotto la lente della polizia locale.Nel giro di circa quindici giorni sono stati ricostruiti tre episodi distinti, tutti legati all'uso improprio dei cestini pubblici, con sanzioni complessive.

