Celebrato l' anniversario della Protezione Civile | Quindici anni al servizio del territorio
BRINDISI - Il coordinamento provinciale di Protezione Civile di Brindisi ha celebrato nei giorni scorsi il suo quindicesimo anniversario con una cerimonia pubblica denominata "2010-2025. 15 anni al servizio del territorio", che si è svolta in due momenti: un evento istituzionale presso la sala di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
