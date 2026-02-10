Curriculum studente V anno secondaria chi può accedere Necessaria sicurezza dati personali

Nel mondo della scuola, l’accesso al curriculum dello studente di quinta superiore è limitato a poche figure chiave. Solo gli studenti diplomandi, i loro genitori, i docenti di classe e il docente tutor possono consultarlo, sempre nel rispetto delle leggi sulla privacy. Per garantire la sicurezza dei dati personali, ogni accesso viene monitorato e regolamentato attentamente.

Studente Diplomando, Esercente la responsabilità genitoriale dello Studente Diplomando minorenne, Studente Diplomato, Candidati Esterni, docente della scuola secondaria di secondo grado, limitatamente agli Studenti di propria competenza, docente tutor, limitatamente agli Studenti di propria competenza: sono queste le figure che hanno accesso al Curriculum dello Studente, nel rispetto della normativa sulla privacy.

