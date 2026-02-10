Curling c' è ancora il bronzo! Delusione combinata a squadre | i risultati degli azzurri

L’Italia conquista ancora il bronzo nel curling. La squadra azzurra ha chiuso al 18esimo posto nella combinata a squadre. La delusione è grande perché, nonostante l’ottimo risultato di Franzoni in discesa, la prova di Vinatzer ha rovinato tutto. Alla fine, i nostri atleti non sono riusciti a salire sul podio e devono accontentarsi di una medaglia di bronzo.

Niente da fare per la combinata a squadre: il 18esimo posto di Alex Vinatzer vanifica il primo posto di Franzoni in discesa. Costantini e Mosaner vanno vicinissimi alla vittoria contro gli USA in semifinale del Curling, ma si devono infine arrendere per 8-9. Gareggeranno per il bronzo. Ottima prova invece per le ragazze dell'hockey, che battono il Giappone 3-2. Nella Rythm Dance, la coppia azzurra Guignard-Fabbri si ferma al quinto posto della classifica di questa prima parte della gara di danza su ghiaccio.

