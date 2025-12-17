Cornuti e Contenti al Teatro Sociale di Como arriva Marco Travaglio

Il Teatro Sociale di Como presenta la stagione 2025/2026 con l'attesa esibizione di Marco Travaglio. Il noto giornalista e scrittore sarà protagonista di un evento che promette di attirare un vasto pubblico, offrendo un momento di riflessione su temi di attualità e politica.

