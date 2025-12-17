Cornuti e Contenti al Teatro Sociale di Como arriva Marco Travaglio
Il Teatro Sociale di Como presenta la stagione 2025/2026 con l'attesa esibizione di Marco Travaglio. Il noto giornalista e scrittore sarà protagonista di un evento che promette di attirare un vasto pubblico, offrendo un momento di riflessione su temi di attualità e politica.
Il Teatro Sociale di Como per la stagione 20252026 è pronto a calare un asso da novanta: Marco Travaglio. Il giornalista e scrittore, infatti, porterà al Teatro Sociale di Como il prossimo 22 aprile 2026 il suo spettacolo satirico "Cornuti e contenti - Ma non sarà anche colpa nostra?".
Per quale motivo continuiamo a fidarci di chi ci frega e di un’informazione inquinata Per quale motivo continuiamo a votare quelli che ce lo ‘mettono in quel posto’ “CORNUTI E CONTENTI. Ma non sarà anche colpa nostra” Il nuovo spettacolo, un manu - facebook.com facebook
