Cornuti e Contenti al Teatro Sociale di Como arriva Marco Travaglio

Il Teatro Sociale di Como presenta la stagione 2025/2026 con l'attesa esibizione di Marco Travaglio. Il noto giornalista e scrittore sarà protagonista di un evento che promette di attirare un vasto pubblico, offrendo un momento di riflessione su temi di attualità e politica.

Il Teatro Sociale di Como per la stagione 20252026 è pronto a calare un asso da novanta: Marco Travaglio. Il giornalista e scrittore, infatti, porterà al Teatro Sociale di Como il prossimo 22 aprile 2026 il suo spettacolo satirico “Cornuti e contenti - Ma non sarà anche colpa nostra?".Con il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

