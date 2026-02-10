Cori applausi e accoglienza da star | l' arrivo della staffetta mista a Casa Italia
I medagliati dello short track sono arrivati a Milano e hanno ricevuto un’accoglienza da star. Arianna Fontana, Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Elisa Confortola, Luca Spechanhauser e Chiara Betti sono stati accolti con applausi, cori e sorrisi. La vittoria nella staffetta mista ha portato entusiasmo e festa tra il pubblico presente.
Dopo l'oro conquistato nella staffetta mista, i medagliati dello short track Arianna Fontana, Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Elisa Confortola, Luca Spechanhauser e Chiara Betti sono stati accolti come delle vere star a Casa Italia Milano, tra applausi, cori e tanti sorrisi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
