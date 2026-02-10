Cori applausi e accoglienza da star | l' arrivo della staffetta mista a Casa Italia

I medagliati dello short track sono arrivati a Milano e hanno ricevuto un’accoglienza da star. Arianna Fontana, Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Elisa Confortola, Luca Spechanhauser e Chiara Betti sono stati accolti con applausi, cori e sorrisi. La vittoria nella staffetta mista ha portato entusiasmo e festa tra il pubblico presente.

La staffetta mista di biathlon italiana conquista un argento da applausi.

Bove accolto tra cori e applausi al Watford: Non vedevo l’ora. Quando potrà tornare in campoEdoardo Bove accolto tra cori e applausi dai tifosi del Watford. Il centrocampista ex Roma e Fiorentina seguirà un percorso di rientro graduale, con l’obiettivo di tornare in campo tra quattro e sei ... fanpage.it

Juventus, cori, premiazione e applausi: com'è andato il ritorno di Danilo all'Allianz Stadium. Questa è casa mia, tornerei subitoDanilo di nuovo all'Allianz Stadium a un anno dall'addio in direzione Flamengo. L'ex capitano della Juventus è l'ospite d'onore dei bianconeri in occasione della partita contro il Lecce. E' la prima ... calciomercato.com

Arrivi ben graditi a Casa Italia Cortina! Il nostro Dominik Zuech si gode un po’ di meritato relax prima della competizione. Siete pronti a fare il tifo #ItaliaTeam #CasaItaliaMiCo2026 #Olympics #MilanoCortina2026 FISI - Federazione Italiana Sport Invernali - facebook.com facebook

Casa Italia Olimpiadi 2026: tutto sulle sedi, le mostre e i cimeli olimpici da non perdere x.com