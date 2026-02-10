Controlli sulle strade del Ravennate nel weekend | sei persone trovate ubriache alla guida

Da ravennatoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, i carabinieri di Ravenna hanno intensificato i controlli sulle strade del territorio. Durante la notte tra domenica e lunedì, sei persone sono state trovate ubriache alla guida. I controlli rientrano nel progetto “Mobilità Sicura”, che mira a prevenire incidenti legati alla guida sotto effetto di alcol. Nessuno si è ferito, ma la presenza di guidatori in stato di ebbrezza conferma la necessità di controlli più stringenti.

Nell'ambito del progetto "Mobilità Sicura – Strade future: giovani e mobilità responsabile", nella notte tra domenica e lunedì, sono stati effettuati mirati controlli su strada finalizzati alla prevenzione e al contrasto della guida in stato di ebbrezza.

