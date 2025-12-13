Controlli dei carabinieri sulle strade | sorpreso ubriaco alla guida e con la patente sospesa

Nella serata di venerdì, i carabinieri di Comacchio hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, concentrandosi sulla sicurezza stradale. L'operazione, supportata dai vari nuclei specializzati, ha portato a diverse denunce, tra cui un automobilista sorpreso ubriaco alla guida e con la patente sospesa.

Un servizio di controllo straordinario del territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, è stato messo in campo nella serata di venerdì dai carabinieri di Comacchio, con il supporto del Nucleo ispettorato del lavoro e del Nucleo forestale di Ferrara, portando a denunce e. Ferraratoday.it I controlli dei carabinieri nel Salernitano - Durante i controlli straordinari predisposti per il ferragosto i carabinieri della compagnia di Amalfi hanno sorpreso un uomo a rubare in un'abitazione di Maiori, arrestandolo. rainews.it Controlli a tappeto dei carabinieri nel Pescarese: 2 patenti ritirate e 3 persone denunciate, una per maltrattamenti - Il comando provinciale traccia il bilancio dell'attività svolta nei giorni scorsi su tutto il territorio: 325 persone identificate e 220 veicoli controllati. ilpescara.it #Napoli - Controlli straordinari a Porta Capuana: Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza identificano 82 persone e controllano 11 veicoli #Cronaca #Napoli #Polizia #Carabinieri #GuardiadellaFinanza #Sicurezza #Controlli #NanoTV - facebook.com facebook I controlli dei carabinieri del Nas nella struttura, che ospita 60 persone, hanno accertato carenti condizioni igienico-sanitarie del laboratorio dedicato alla preparazione dei pasti x.com © Ferraratoday.it - Controlli dei carabinieri sulle strade: sorpreso ubriaco alla guida e con la patente sospesa

Roma, ragazzo sorpreso con hashish fermato durante un controllo - 112 - Le notti del Radiomobile

Video Roma, ragazzo sorpreso con hashish fermato durante un controllo - 112 - Le notti del Radiomobile Video Roma, ragazzo sorpreso con hashish fermato durante un controllo - 112 - Le notti del Radiomobile