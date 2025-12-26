Ottantamila euro per i terreni della nuova isola ecologica | se ne discute in consiglio

Il presidente del consiglio comunale di Cesa, Domenico Mangiacapra, ha convocato una seduta ordinaria del consiglio comunale per il prossimo 29 dicembre. La riunione ha due punti importanti all’ordine del giorno: l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2026 e l’acquisizione dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

