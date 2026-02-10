Questa mattina a Limbiate arriverà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano. È il primo passo ufficiale per ricordare i cinque anni dall’omicidio dell’ambasciatore Luca Attanasio. La comunità locale si prepara ad accogliere il rappresentante della Chiesa, che parteciperà a un evento per onorare la memoria del diplomatico italiano ucciso in Congo.

Per ricordare i 5 anni dall’ omicidio dell’ambasciatore Luca Attanasio, arriverà a Limbiate il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano. La conferma arriva dalla Comunità pastorale Maria Regina del Rosario, che annuncia la presenza del porporato domenica 22 febbraio. "Accogliamo questa conferma come un grande dono per tutta la nostra comunità" il messaggio diffuso alla città nei giorni scorsi. Ci sarà una celebrazione eucaristica alle 11.30 nella chiesa di San Giorgio che rappresenta il momento centrale delle iniziative promosse in ricordo dell’ambasciatore, con il coinvolgimento del Circolo Acli Limbiate e il patrocinio, tra gli altri, del Ministero degli Affari Esteri, di Regione Lombardia, della Provincia di Monza e Brianza e di numerosi Comuni e realtà del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Con il cardinale. Pietro Parolin per Attanasio

