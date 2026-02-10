Como incidente fra moto e camion | 20enne grave in ospedale

Questa pomeriggio a Como un ragazzo di 20 anni è finito in ospedale dopo uno scontro tra la sua moto e un camion. L'incidente si è verificato alle 16, e il giovane ha riportato un trauma cranico e una ferita grave alla gamba. È stato portato d'urgenza al pronto soccorso. Le forze dell'ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell'incidente.

Como, 10 febbraio 2026 – Gravissimo dopo l'urto con un camion: un motociclista di 20 anni, è stato trasportato al pronto soccorso con un trauma cranico e una ferita seria alla gamba, conseguenza dell' incidente avvenuto alle 16.20 in via Cristoforo Colombo a Como, zona di Lazzago. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all' ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, in osservazione e in attesa della prognosi. Secondo i primi rilievi, sembra che il ragazzo sia stato sbalzato per una decina di metri in conseguenza dell'urto, finendo sull'asfalto.

