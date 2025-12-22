Incidente in moto ragazzo di 18 anni si schianta con un camion | è grave

Un incidente stradale si è verificato a Milano, lungo via Benozzo Gozzoli tra Baggio e Cesano Boscone. Un giovane di 18 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver avuto uno scontro con un camion. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sullo stato di salute del ragazzo.

Brutto incidente stradale a Milano, in via Benozzo Gozzoli (tra Baggio e Cesano Boscone). Un ragazzo di 18 anni è grave in ospedale dopo uno scontro con un camion.Lo scontro col camionÈ successo intorno alle dieci meno un quarto di lunedì mattina, 22 dicembre. Secondo quanto riferito da Areu.

