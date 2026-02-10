Colpa dei sensi stasera la seconda puntata | anticipazioni

Appuntamento stasera con la seconda puntata di Colpa dei sensi, con Gabriel Garko e Anna Safroncik: ecco tutte le antici Davide ha il terrore che il passato della sua famiglia possa nascondere più cose di ciò che immagina ed ha il sospetto che Ettore Tebaldi abbia un ruolo determinante nella vita di sua madre, lo aiuta Laura e tra i due si riaccende la passione. E mentre i due sono a Fermo per alcune ricerche vengono fotografati insieme di nascosto. Nel frattempo tra Davide e Enrico le cose non vanno bene e l’amicizia giunge al capolinea. Nel frattempo Laura accusa un malore mentre è a scuola e si sottopone a visite mediche di nascosto, supportata da Viola che nel frattempo vive una storia segreta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Questa sera torna in tv la seconda puntata della miniserie

Venerdì 6 febbraio 2026 torna su Canale 5 la serie “Colpa dei Sensi” con la seconda puntata.

