Venerdì 6 febbraio 2026 torna su Canale 5 la serie “Colpa dei Sensi” con la seconda puntata. Gabriel Garko e Anna Safroncik riprendono i loro ruoli, mentre la serie, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, continua a tenere alta l’attenzione del pubblico. Sono tre gli appuntamenti in programma, e questa settimana si prospetta un nuovo capitolo ricco di colpi di scena.

Sono tre gli appuntamenti di Colpa dei Sensi, la serie di Canale 5 con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik in onda da venerdì 30 gennaio 2026, con la regia di Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Al centro della scena Davide e la sua voglia di scoprire chi ha ucciso davvero la madre. Un percorso che lo porterà a riaccendere la sua vecchia passione per Laura, nel frattempo diventata la moglie del suo amico Enrico. Di seguito le trame degli episodi, aggiornate di settimana in settimana. Colpa dei Sensi, anticipazioni seconda puntata. 1×02: Il recapito dell’anello a Lidia sconvolge Enrico al punto da spingerlo al casale, dove è determinato ad affrontare Davide: la tensione tra i due amici è palpabile, ma l’intervento di Loris riesce a sventare il pericolo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Colpa dei Sensi, anticipazioni seconda puntata di venerdì 6 febbraio 2026

Approfondimenti su Colpa dei Sensi

Venerdì sera su Rai1 torna “Colpa dei sensi” con la seconda puntata.

Questa sera alle 21 va in onda la prima puntata di

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Colpa dei Sensi

Argomenti discussi: Colpa dei sensi con Gabriel Garko: quante puntate, anticipazioni, location; Colpa dei sensi con Gabriel Garko: anticipazioni, trama e puntate; ‘Colpa dei sensi’, la serie Tv con Gabriel Garko: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce; Colpa dei Sensi, cosa sapere sulla serie con Garko e Safroncik: trama, cast, anticipazioni location, quante puntate sono e dove vederlo.

Anticipazioni Colpa dei sensi, prossima puntata 6 febbraio 2026/ Tensione alle stelle tra Davide ed EnricoAnticipazioni Colpa dei sensi, prossima puntata 6 febbraio 2026: tensione alle stelle tra Davide ed Enrico per una scoperta sul passato ... ilsussidiario.net

Colpa dei sensi, anticipazioni seconda puntata 6 febbraio: Laura ha un malore, Davide indaga sulla morte della madreLe anticipazioni della seconda puntata di Colpa dei sensi, in onda venerdì 6 febbraio alle ore 21:20 su Rai1. Nella fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik, Davide indaga sull’amante di sua madre. fanpage.it

Colpa dei Sensi inizia stasera su Canale 5. Lo seguirete Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano protagonisti di un thriller sentimentale per la regia di Izzo e Tognazzi. Una coppia ormai storica della fiction italiana che funziona e che ci racconterà una nuo - facebook.com facebook

Garko e Safroncik tra passione e crime in «Colpa dei sensi»: tutto sulla nuova fiction da stasera su Canale 5 x.com