Colpa dei sensi anticipazioni terza e ultima puntata del 17 febbraio | nel finale Laura ritiene Davide colpevole

Martedì 17 febbraio, alle 21:20 su Canale5, va in onda l’ultima puntata di
Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Colpa dei sensi, in onda martedì 17 febbraio alle ore 21:20 su Canale5. Nel finale di stagione della fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik, Laura guarderà Davide con occhi diversi e lo reputerà colpevole di quanto accaduto a Enrico. La donna dovrà lottare tra l'amore che prova per il colonnello e il terrore che lui possa farle del male.🔗 Leggi su Fanpage.it
