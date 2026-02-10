Colpa dei sensi anticipazioni terza e ultima puntata del 17 febbraio | nel finale Laura ritiene Davide colpevole

Martedì 17 febbraio, alle 21:20 su Canale5, va in onda l’ultima puntata di

Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Colpa dei sensi, in onda martedì 17 febbraio alle ore 21:20 su Canale5. Nel finale di stagione della fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik, Laura guarderà Davide con occhi diversi e lo reputerà colpevole di quanto accaduto a Enrico. La donna dovrà lottare tra l'amore che prova per il colonnello e il terrore che lui possa farle del male.🔗 Leggi su Fanpage.it

Venerdì sera su Rai1 torna “Colpa dei sensi” con la seconda puntata.

Questa sera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Colpa dei sensi.

Colpa dei sensi, la serie tv cambia programmazione e torna su Canale 5: dove eravamo rimasti?Colpa dei sensi, la serie tv con Gabriel Garko e Anna Safroncik, torna in prima serata su Canale 5: anticipazioni nuovi episodi. superguidatv.it

Tutto sulla seconda puntata di Colpa dei sensi: Davide si avvicina alla verità sull’omicidio di sua madreAlla festa di compleanno di Enrico viene invitato anche Davide: lo attende una sorpresa. Purtroppo per lui sgradita. iodonna.it

Prosegue, su Canale 5 stasera, la miniserie Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik. L’anello recapitato a Lidia sconvolge Enrico al punto da spingerlo al casale per affrontare Davide: la tensione tra i due amici è palpabile, ma l’intervento di Loris r - facebook.com facebook