La Civitanovese esce dal campo con un po’ di rammarico. La squadra ammette di aver perso punti per poca attenzione, anche se nel complesso la prestazione è stata buona. I giocatori sono soddisfatti della reazione mostrata, nonostante il gol subito e l’espulsione di un loro compagno. La partita avrebbe potuto andare diversamente se avessero fatto qualche dettaglio in più.

"Usciamo dal campo con un pizzico di rammarico perché se fossimo stati più attenti e smaliziati avremmo vinto, ma dobbiamo essere contenti della prestazione e della reazione avuta sotto di un gol e con un uomo in meno". A parlare è Matteo Mercuri (foto), collaboratore tecnico della Civitanovese, che ha sostituito lo squalificato Daniele Marinelli contro il Montefano. Il match è terminato in parità: i rossoblù, in inferiorità numerica per l’espulsione di Piccinin a 43’pt, sono passati in svantaggio, hanno rimontato ed infine subito il 2-2 finale. "Faccio i complimenti ai ragazzi – dice Mercuri – perché anche stavolta abbiamo dimostrato di essere una squadra viva, che per lunghi tratti è stata in grado di dominare un avversario che naviga in zona playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Civitanovese, mancata un po' di attenzione"

