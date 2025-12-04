Nicolò Martinenghi | Ho commesso degli errori mancata un po’ di energia nel finale

Non ci sarà finale nei 200 rana agli Europei in vasca corta di Lublino per Nicolò Martinenghi. L’azzurro ha concluso con il nono tempo complessivo in semifinale (2’04”46), rimanendo così il primo degli esclusi dall’ultimo atto, battuto per 14 centesimi dall’eterno rivale, l’olandese Arno Kamminga. Martinenghi era partito forte e poi ha perso un po’ di velocità con il susseguirsi delle vasche. Alla fine è arrivato un quinto posto per l’azzurro in una semifinale vinta dallo spagnolo Carles Coll Marti (2’01”91) davanti all’olandese Caspar Corbeau. Queste le dichiarazioni di Martinenghi al termine della sua gara: “Sicuramente un peccato essere il primo degli esclusi e non posso dire il contrario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nicolò Martinenghi: “Ho commesso degli errori, mancata un po’ di energia nel finale”

