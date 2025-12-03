Ci ha lasciati anche lui Mamma muore nel sonno a soli 22 anni poi un’altra tragedia | atroce

Era una domenica sera come tante altre, un momento di quiete domestica dopo una giornata trascorsa. Una giovane vita, appena ventiduenne e al culmine di una grande attesa, si preparava per la notte. Era incinta, alla ventesima settimana, e portava in grembo il suo bambino, un maschio che avevano già deciso di chiamare Arlo. La giovane si è coricata, lamentando solo un leggero malessere, forse un’indigestione, niente che potesse far presagire la catastrofe imminente. Ma quella mattina dopo, il risveglio non è mai arrivato. Stroncata nel sonno da una causa ignota, ha lasciato un vuoto inimmaginabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ci ha lasciati anche lui”. Mamma muore nel sonno a soli 22 anni, poi un’altra tragedia: atroce

