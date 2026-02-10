Chris Pratt torna a parlare delle conseguenze dell’uso degli schermi sui bambini. L’attore lancia un appello, paragonando la situazione a quella delle donne incinte che fumavano una volta. Dice che i danni sono concreti e seri, e che bisogna proteggere i figli in un mondo sempre più monitorato e tracciabile.

Questo articolo è pubblicato sul numero 5-6 di Vanity Fair in edicola fino al 3 febbraio 2026. Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccare qui. Sullo schermo ha più paura di essere accusato ingiustamente o di non avere un giudice umano davanti a sé? «Penso che la combinazione delle due cose sia piuttosto spaventosa. Credo che l’aspetto più inquietante per questo personaggio sia il fatto che non sa se ha commesso il crimine oppure no. È un alcolista, fa parte del programma degli Alcolisti Anonimi, si sveglia da uno stato di ebbrezza dopo aver ricevuto un colpo alla testa e non ricorda gli eventi della sera precedente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chris Pratt: «Un giorno guarderemo ai bambini davanti agli schermi come oggi guardiamo alle donne incinte che fumavano. I danni sono reali e gravi»

Approfondimenti su Chris Pratt Netflix

In un’intervista a Vanity Fair, Chris Pratt esprime una riflessione sull’uso degli schermi tra i bambini, confrontandolo con il passato delle donne incinte che fumavano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Chris Pratt Netflix

Argomenti discussi: Mercy, il regista spiega come Chris Pratt appare molto diverso rispetto agli altri film; Jon Bon Jovi, Chris Pratt e Jay-Z guidano la conquista di Hollywood costellata di star al Tremendous Bowl LX di Santa Clara; Super Mario Galaxy: al Super Bowl arriva una sorpresa; Super Mario Galaxy irrompe al Super Bowl con un trailer spaziale!.

Chris Pratt: «Un giorno guarderemo ai bambini davanti agli schermi come oggi guardiamo alle donne incinte che fumavano. I danni sono reali e gravi»Dal thriller Mercy: Sotto accusa alla vita reale: Chris Pratt parla di fede, imperfezione, identità e del bisogno di proteggere i figli in un mondo sempre più controllato e tracciabile ... vanityfair.it

I sogni dei nostri bambini non possono essere dettati dagli algoritmi: quelli che dicono no ai social media per i più piccoliMentre al Parlamento francese avanza il disegno di legge sul divieto per gli under 15, la star americana Chris Pratt mette in guardia sui rischi per la salute dei giovani: Un giorno guarderemo ai bam ... quotidiano.net

Film drama Way of the Warrior Kid: zio e nipote con Chris Pratt e Linda Cardellini - Mauxa.com - facebook.com facebook

Alle 21:25 “The Kid” di Vincent D'Onofrio con Chris Pratt, Vincent D'Onofrio, Ethan Hawke | In fuga da un padre violento, il quattordicenne Rio Cutler e la sorella Sara si imbattono in Billy "The Kid" e devono scegliere se intraprendere la strada del crimine o dell x.com