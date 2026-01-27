Chris Pratt | Un giorno guarderemo ai bambini che usano gli schermi come oggi guardiamo alle donne incinte che fumavano sigarette

In un’intervista a Vanity Fair, Chris Pratt esprime una riflessione sull’uso degli schermi tra i bambini, confrontandolo con il passato delle donne incinte che fumavano. Le sue parole invitano a una riflessione sul rapporto tra tecnologia e crescita, in un contesto di discussione più ampia sulle abitudini familiari e le implicazioni sociali.

Nel corso di un’intervista a Vanity Fair, curata da Stefania Saltalamacchia, Chris Pratt prende posizione su un tema che attraversa molte discussioni familiari. Parlando del proprio ruolo di padre, l’attore afferma: “Un giorno guarderemo ai bambini che usano gli schermi come oggi guardiamo alle donne incinte che fumavano sigarette”. L’immagine è volutamente forte, ma non gratuita. Riflette una crescente inquietudine nei confronti dell’impatto che la tecnologia digitale ha sui più giovani. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Chris Pratt

In un’intervista, l’attore Chris Pratt affronta il tema degli effetti dell’uso degli schermi sui bambini, confrontando la situazione attuale con comportamenti passati considerati dannosi.

L’aumento di ansia e autolesionismo tra i giovani è un fenomeno crescente, spesso aggravato dall’esposizione ai social media e agli schermi digitali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Chris Pratt

Argomenti discussi: Chris Pratt: Un giorno guarderemo ai bambini davanti agli schermi come oggi guardiamo alle donne incinte che fumavano. I danni sono reali e gravi; Guardiani della Galassia, Chris Pratt rivela il suo piano per Star-Lord: La mia visione è incredibile; Chris Pratt: In Mercy a giudicarmi è l’IA. Vorrei rivivere del tempo con le persone che ho perso; Chris Pratt è il protagonista di Mercy, thriller (al cinema) in cui il giudice è l’IA: Fantascienza? No.

Chris Pratt: «Un giorno guarderemo ai bambini davanti agli schermi come oggi guardiamo alle donne incinte che fumavano. I danni sono reali e gravi»Dal thriller Mercy: Sotto accusa alla vita reale: Chris Pratt parla di fede, imperfezione, identità e del bisogno di proteggere i figli in un mondo sempre più controllato e tracciabile ... vanityfair.it

C’è un aumento di ansia e autolesionismo nei ragazzi. I genitori fanno danni quando espongono i propri figli ai social media e agli schermi digitali: così Chris PrattL'attore paragona l'esposizione dei bambini agli schermi alle donne incinte che fumavano: Il danno è reale e quantificabile ... ilfattoquotidiano.it

Alle 21:25 “The Kid” di Vincent D'Onofrio con Chris Pratt, Vincent D'Onofrio, Ethan Hawke | In fuga da un padre violento, il quattordicenne Rio Cutler e la sorella Sara si imbattono in Billy "The Kid" e devono scegliere se intraprendere la strada del crimine o dell - facebook.com facebook

Dal thriller Mercy: Sotto accusa alla vita reale: Chris Pratt parla di fede, imperfezione, identità e del bisogno di proteggere i figli in un mondo sempre più controllato e tracciabile x.com