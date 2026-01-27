Chris Pratt | Un giorno guarderemo ai bambini che usano gli schermi come oggi guardiamo alle donne incinte che fumavano sigarette
In un’intervista a Vanity Fair, Chris Pratt esprime una riflessione sull’uso degli schermi tra i bambini, confrontandolo con il passato delle donne incinte che fumavano. Le sue parole invitano a una riflessione sul rapporto tra tecnologia e crescita, in un contesto di discussione più ampia sulle abitudini familiari e le implicazioni sociali.
Nel corso di un’intervista a Vanity Fair, curata da Stefania Saltalamacchia, Chris Pratt prende posizione su un tema che attraversa molte discussioni familiari. Parlando del proprio ruolo di padre, l’attore afferma: “Un giorno guarderemo ai bambini che usano gli schermi come oggi guardiamo alle donne incinte che fumavano sigarette”. L’immagine è volutamente forte, ma non gratuita. Riflette una crescente inquietudine nei confronti dell’impatto che la tecnologia digitale ha sui più giovani. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
