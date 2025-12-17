Tir tampona un furgone | un morto nell’incidente stradale sulla A1

Un grave incidente sulla A1 Firenze si è concluso con un tragico bilancio. Alle 18:50, i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti a Calenzano, dove un furgone e un mezzo pesante sono entrati in collisione. L’incidente ha causato la morte di un uomo, coinvolgendo gravemente le autorità e riaccendendo i riflettori sulla sicurezza stradale lungo questa importante arteria.

FIRENZE – Muore nel furgone che si schianta con un mezzo pesante. I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest del comando di Firenze sono intervenuti alle 18,50 nel comune di Calenzano sul tratto autostradale A1 al chilometro 278 in direzione Nord, per un incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di un furgone e di un mezzo pesante. Sul posto è stata inviata una squadra con un polisoccorso e l’autogru. I vigili del fuoco hanno operato con divaricatore e cesoie utilizzando anche l’autogru per liberare dall’abitacolo del furgone il conducente rimasto incastrato, in seguito al tamponamento di un mezzo pesante. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Scooter sotto furgone, morto 14enne coinvolto nell'incidente stradale a San Biagio di Osimo. Strada chiusa al traffico Leggi anche: Incidente stradale in A1 tra furgone e pullman turistico: morto un bolognese, due feriti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Incidente mortale in A4: furgone tampona un tir, il conducente resta incastrato nelle lamiere; Furgone tampona un camion alla barriera di Milano Ghisolfa sull'A4: morto un 64enne, ferito un 57enne; Incidente shock in autostrada strage di famiglia | tornavano tutti da un matrimonio. Tir tampona un furgone: un morto nell'incidente stradale sulla A1 - I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest del comando di Firenze sono intervenuti alle 18,50 nel comune di Calenzano sul t ... msn.com

Furgone si schianta contro un tir sull’Autostrada del Sole, muore l’autista - Calenzano (Firenze), 17 dicembre 2025 – Gravissimo incidente stradale sull’ Autostrada del Sole all’altezza di Calenzano. msn.com

Tragedia sull'autostrada, furgone tampona tir: un morto - L'impatto è stato estremamente violento e la vittima è rimasta incastrata nelle lamiere contorte del suo veicolo ... zoom24.it

TAMPONA TIR COL FURGONE, MUORE SUL COLPO 28052021

L’uomo era al volante di un furgone quando all’altezza del chilometro 24 ha tamponato un’auto che ha fatto testacoda ed è andata a centrarne un’altra. Immediata la partenza della macchina dei soccorsi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.