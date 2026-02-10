chagall le cifre del successo oltre 140mila visitatori tremila solo il 6 febbraio

La mostra dedicata a Chagall a Palazzo dei Diamanti ha attirato oltre 140mila visitatori. Solo il 6 febbraio, più di 3.000 persone sono entrate per scoprire le sue opere e il suo mondo. Un successo che non si vedeva da tempo, con numeri che testimoniano il grande interesse del pubblico.

Sono stati 140.402 i visitatori della mostra ‘Chagall, testimone del suo tempo’ allestita a Palazzo dei Diamanti dall’11 ottobre a domenica. La mostra ha raccontato attraverso duecento opere, tra dipinti, disegni e incisioni, e due sale immersive che hanno consentito al pubblico di ammirare due sue creazioni monumentali (la decorazione del soffitto dell’Opéra Garnier di Parigi e le vetrate della sinagoga dell’Hadassah Medical Center di Gerusalemme) in una dimensione coinvolgente e spettacolare, la biografia e i molteplici aspetti della produzione di uno dei più importanti e amati maestri dell’arte del Novecento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Carnevale Notturno" di Marc Chagall (Russia 1887 - Francia 1985). Olio su tela, 130 x 162 cm, 1963. Museo di Arte Contemporanea, Caracas, Venezuela. facebook